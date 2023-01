Tuyên Quang (VNA) - Il faut faire de Tuyên Quang une province à la croissance dynamique, inclusive et durable dans la région montagneuse du Nord, a recommandé le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê, lors de la séance de travail ce lundi avec les autorités provinciales.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê à la séance de travail avec les autorités de Tuyên Quang. Photo: VNA

Tuyên Quang devrait tout mettre en œuvre pour accélérer le rythme de travail des projets et achever, dans les meilleurs délais, son plan d’aménagement du territoire conformément à celui national qui a été approuvé par l'AN lors de la récente deuxième réunion extraordinaire, a-t-il encore souligné.

Le chef de l’organe législatif a également demandé à Tuyên Quang de se concentrer dans la valorisation des patrimoines culturels, le développement de l’écotourisme et à la réduction de la pauvreté, tout en veillant à la garantie du bien-être social.

En tant que base révolutionnaire avec un certain nombre de sites de reliques bien connus, il a proposé de tenir davantage compte du développement culturel pour faciliter le tourisme écologique et historique, comme le site de reliques national spécial de Tân Trao et le monument national de Na Hang - Lam Binh.

Une plus grande attention devrait être accordée à l'édification de Nouvelle ruralité ainsi qu'à la défense et à la sécurité nationale, a-t-il déclaré.

Il a exhorté la province à revoir les questions liées à l'investissement public, les trois programmes cibles nationaux et les ressources pour le développement des infrastructures socio-économiques.

Ce lundi après-midi, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s’est rendu au vestige national spécial de Tân Trao. Il a également planté un arbre à la maison communale de Tân Trao et rendu hommage au président Tôn Duc Thang dans le site commémoratif dédiés aux héros révolutionnaires de Tuyên Quang. -VNA