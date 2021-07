Une séance de travail dans le cadre de la première session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la séance de travail de la 15e Assemblée nationale dans la matinée du 27 juillet coïncidant au 74e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du Vietnam, son président Vuong Dinh Hue a demandé à bien mettre en œuvre des politiques en faveur des personnes méritantes, contribuant à la consolidation du bloc de grande union nationale.

Dans son discours, Vuong Dinh Hue a exprimé sa gratitude envers le Président Ho Chi Minh, les prédécesseurs révolutionnaires, héros et martyrs qui se sont sacrifiés pour la Patrie et le peuple.

Il a affirmé la nécessité de continuer la mise en œuvre de politiques préférentielles en faveur des personnes méritantes pour que leurs familles puissent avoir un niveau de vie égal ou supérieur à la moyenne des populations du pays.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

La bonne mise en œuvre des politiques préférentielles envers les personnes méritantes est, à la fois, un sentiment sacré, une responsabilité de l'ensemble du système politique et du peuple et un facteur pour assurer les progrès et l’égalité sociale, contribuant à la consolidation du bloc de grande union nationale, a-t-il conclu. -VNA.