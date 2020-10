Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Park Byeong-seug (Photo: Yonhap/VNA)



Hanoi (VNA) – Une délégation de haut rang de l’Assemblée nationale de la République de Corée, conduite par son président Park Byeong-seug, et son épouse effectuera du 31 octobre au 4 novembre une visite officielle au Vietnam, sur invitation de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan.

Le Vietnam et la République de Corée ont établi leurs relations diplomatiques le 22 décembre 1992 et ont porté leurs liens bilatéraux au niveau de partenariat stratégique en 2009.

La République de Corée dispose d’un fonds d’IDE au Vietnam de près de 70 milliards de dollars dans plus de 8.000 projets, qui créent des emplois pour plus de 700.000 travailleurs vietnamiens et représentent 30% de la valeur des exportations vietnamiennes.



Le commerce bilatéral a atteint 66,6 milliards de dollars en 2019 et les deux parties visent 100 milliards dans un avenir proche. –VNA