Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê a assisté au programme de répétition de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires tenu dans la matinée du 14 septembre, au Centre national de conférences de My Dinh, à Hanoï.Vuong Dinh Hue a souligné que cette 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires était le seul événement multilatéral important organisé par le Vietnam en 2023. C'est une occasion de présenter à des amis du monde entier l'image du Vietnam, de son peuple, de ses acquis de Renouveau (Doi moi) et son développement. Il a espéré que les délégués internationaux et les représentants des agences, départements et localités concernés achevaient activement les derniers préparatifs pour que la conférence soit couronnée de succès.Avant d'assister au programme de répétition, le chef de l’organe législatif vietnamien a visité les stands de l'exposition sur les acquis en matière d'innovation et des produits OCOP (chaque commune un produit) ; examiné des travaux servant à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires au Centre national de conférences de My Dinh.La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, organisée par l'AN du Vietnam du 14 au 17 septembre à Hanoï, a pour thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à travers la transformation numérique et à l'innovation ». La conférence comprendra trois séances de discussion thématiques sur la transformation numérique ; l’innovation et l’entrepreneuriat ; la promotion du respect de la diversité culturelle pour le développement durable et d’autres activités.Cette conférence marquera le 8e anniversaire de la Déclaration de Hanoï sur les ODD adoptée par la 132e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) tenue au Vietnam.Avec la participation de près de 500 délégués nationaux et internationaux, la conférence est également l'occasion pour les jeunes parlementaires des parlements membres de l'UIP de discuter des actions parlementaires visant à mettre en œuvre conjointement les orientations communes.-VNA