Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, regarde un numéro artistique lors de la cérémonie. Photo: VNA



Nghe An (VNA) - Le 25 février, dans la zone des reliques historiques nationales de Truong Bon, district de Do Luong, province de Nghe An (Centre), le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a organisé la cérémonie de lancement du Mois de la jeunesse 2024 et de la Fête de plantation d'arbres du printemps 2024.



L’événement a eu lieu en présence du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, de représentants de différents ministères et organes centraux, des autorités de Nghe An, et de plus de 3.000 jeunes de cette province.



Dans son discours, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que le Mois de la jeunesse était une activité annuelle très significative où les jeunes pouvaient se porter volontaires pour assumer des travaux difficiles et nouveaux, en se rendant dans des régions reculées, frontalières et insulaires.



Des millions de projets et activités significatifs ont valorisé l'image de la jeunesse vietnamienne, affirmant le rôle de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et de la jeune génération dans la participation au développement socio-économique et à la défense de la Patrie, a-t-il déclaré.



Vuong Dinh Hue a encouragé les jeunes à poursuivre leurs efforts dans les études et le travail pour contribuer au développement national. Il les a également exhortés à maintenir les bons modèles et pratiques en matière de plantation d'arbres, de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.



Le dirigeant a en outre demandé aux autorités de tous niveaux de continuer à prêter attention et à investir de manière appropriée dans la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique, ainsi qu’à soutenir l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans ses missions.



A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Thai Thanh Quy, et le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bui Quang Huy, ont remis des cadeaux à des patriarches et chefs de village et à d'autres personnalités prestigieuses de la communauté.



Des cadeaux ont également été offerts à d’anciens jeunes volontaires, des élèves en difficultés et des orphelins...



Toujours dimanche matin, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a assisté à l’inauguration d’un espace de lecture au collège de Nam Thanh, commune éponyme du district de Nam Dan, province de Nghe An. -VNA