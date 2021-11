Hanoi, 19 novembre (VNA) - A l’occasion de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre), le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a assisté vendredi, 19 novembre, à l’ouverture de l’année universitaire 2021-2022 de la Faculté de médecine de Hanoï.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê à l’ouverture de l’année universitaire 2021-2022 de la Faculté de médecine de Hanoï . Photo : VNA

Rappelant que l’épidémie de Covid-19 continuait de faire des ravages dans le pays, le président de l’AN Vuong Dinh Huê a tenu à saluer les contributions importantes et les sacrifices silencieux des cadres, des médecins, du personnel soignant et des enseignants de la Faculté de médecine de Hanoï qui sont partis dans les régions épidémiques pour protéger la santé et la vie des populations.

«Les cadres et les salariés de l’université devraient respecter la déontologie et contribuer à édifier une médecine vietnamienne avancée pour mieux servir la population. Suivant la préconisation du Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement s’emploient à établir un cadre juridique favorable au développement rapide et durable du secteur éducatif et sanitaire», a-t-il dit.

De même, il a exprimé la confiance que la Faculté deviendra l'un des principaux centres de la région en le champ.

Il a également exhorté les enseignants à s'associer à d'autres écoles et établissements médicaux pour construire une médecine vietnamienne de pointe, imprégnée d'identité nationale et à haut contenu scientifique, tout en continuant à contribuer par leurs efforts à la cause du renouveau fondamental et intégral de l'éducation dans le pays.- VNA