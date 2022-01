Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue visite la maquette de la Cour populaire suprême. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie d'inauguration de quatre applications informatiques dans le domaine des tribunaux a eu lieu samedi matin, au siège de la Cour populaire suprême, à Hanoï, en présence du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue.

Ces applications concernent un centre de documentation et bibliothèques, un centre de surveillance et d'opération, un logiciel d'assistance virtuelle pour juges et une plateforme de procès en ligne du tribunal populaire.

L'événement a marqué une avancée importante dans l'application des technologies de l'information pour favoriser le fonctionnement des tribunaux et améliorer la qualité du travail du secteur, selon Vuong Dinh Hue.

Le président de l'Assemblée nationale a souligné que ces applications jetaient des bases de la mise en place des tribunaux électroniques et des tribunaux intelligents au Vietnam, répondant progressivement aux besoins de la population, des entreprises et aux attentes des juges.

Il s'agit également de solutions opportunes, appropriées et efficaces pour s'adapter de manière proactive et en toute sécurité à la situation compliquée de l'épidémie de COVID-19, a-t-il ajouté.



Vuong Dinh Hue a demandé aux tribunaux à tous les niveaux de continuer d'améliorer la qualité de leur travail, d'accélérer la réforme judiciaire, de participer activement à l'élaboration de lois, d'oeuvrer pour créer un cadre juridique au service de la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique et de la Cour électronique...



Selon le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyen Hoa Binh, outre le renforcement de l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique dans les activités des tribunaux, il est important de continuer à renforcer le professionnalisme du personnel pour répondre aux exigences de la réforme judiciaire, au service de la Patrie et du peuple. -VNA