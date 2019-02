Hanoï, 23 février (VNA) – Le président du Parti des travailleurs de Corée et président de la Commission des affaires de l'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un, effectuera une visite d’amitié officielle au Vietnam dans les prochains jours.

Le président du Parti des travailleurs de Corée et président de la Commission des affaires de l'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-un. Photo: Yonhap/VNA

Dans un communiqué, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a annoncé que la visite du leader nord-coréen Kim Jong-un serait faite sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien et président, Nguyen Phu Trong.

Le Vietnam et la RPDC ont établi leurs relations diplomatiques le 31 janvier 1950. Les deux pays ont signé d'importants accords dans plusieurs domaines tels que la culture, l'économie, le commerce, la navigation maritime, l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, et l'assistance juridique. -VNA