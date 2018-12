Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le président de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie Vyacheslav Viktorovich Volodin.



Hanoi (VNA) - Dans l'après-midi du 24 décembre, la haute délégation de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie, dirigée par son président Vyacheslav Viktorovich Volodin, a terminé la visite officielle au Vietnam du 23 au 24 décembre, sur invitation de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan.Dans le cadre de la visite, le président de la Douma d’Etat russe V.V. Volodin s'est entretenu avec la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan; a été reçu par le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.Lors de ces rencontres, les deux parties ont souligné que la visite avait une signification très importante, poursuivant les activités d’échange de hauts responsables entre les deux pays, afin de renforcer la coopération approfondie entre les deux pays et les deux organes législatifs. Cette visite marque un nouveau développement dans le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.Les deux parties ont échangé des discussions approfondies sur de nombreux contenus de coopération entre les deux pays, les deux organes législatifs, dont un accord sur la création d'un comité parlementaire mixte entre l'Assemblée nationale vietnamienne et la Douma d’Etat russe. Les deux parties ont convenu d'estimer que ces derniers temps, la coopération entre les organes législatifrs des deux pays a été constamment renforcée et bien développée. Les deux parties échangent régulièrement des délégations à tous les niveaux, se coordonnent, se consultent et se soutiennent activement lors de forums parlementaires régionaux et internationaux, contribuant ainsi à renforcer et à approfondir l'amitié traditionnelle et le partenaire stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.L'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat russe feront de leur mieux pour soutenir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, créer un cadre juridique favorable pour promouvoir les relations bilatérales dans l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme et l’échange entre les deux peuples à tous les niveaux, en particulier au niveau local. La Russie est disposée à fournir davantage de bourses au Vietnam afin de former des enseignants du russe, et plus de 1 000 bourses d’études financées par le budget de la Fédération de Russie pour les étudiants vietnamiens.Le résultat remarquable de cette visite est que les deux parties ont signé un accord sur la création d'un comité parlementaire mixte entre l'Assemblée nationale vietnamienne et la Douma d’Etat russe. C'est la première fois que l'Assemblée nationale du Vietnam met en place un mécanisme de coopération bilatérale avec le Parlement d'un autre pays. Cela représente le niveau de confiance politique entre les hauts responsables et la détermination de concrétiser le désir de promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays. Avec ce nouveau mécanisme de coopération, le Vietnam et la Fédération de Russie vont promouvoir la coopération dans des domaines potentiels, en particulier la coopération parlementaire, en promouvant la coopération traditionnelle entre les deux pays à une nouvelle hauteur.À cette occasion, la délégation de haut niveau de la Douma d’Etat russe a déposé une gerbe au Monument aux héros morts pour la Patrie, a rendu hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée. -VNA