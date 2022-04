Quang Ninh (VNA) – Le président de la Chambre du peuple indien (chambre basse) Om Birla, en visite officielle au Vietnam, s’est rendu mercredi 20 avril sur la baie d’Ha Long, dans la province de Quang Ninh, reconnue patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994 et 2000.

Le secrétaire du comité du Parti de la province de Quang Ninh, Nguyên Xuân Ky offre un cadeau de souvenir au président de la Chambre du peuple indien, Om Birla. Photo : VNA

Exprimant l’honneur d’accueillir le président de la Chambre du peuple indien Om Birla et sa suite, le secrétaire du comité provincial du Parti de Quang Ninh, Nguyên Xuân Ky, a présenté un aperçu du développement socio-économique de la province.Il a exprimé qu’à travers cette visite, les bonnes relations entre les l’Inde et le Vietnam en général, y compris la province de Quang Ninh, en particulier dans le domaine du tourisme, se renforceront chaque jour davantage.Le responsable a espéré que Quang Ninh sera toujours le lieu d’accueil de la Journée internationale du yoga organisée par l’ambassade de l’Inde au Vietnam, contribuant à attirer les touristes, y compris indiens ; et à propager l’image de la baie d’Ha Long, des habitants de Quang Ninh hospitaliers et amicaux auprès de l’Inde.Om Birla qui effectue du 19 au 21 avril une visite officielle au Vietnam sur l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a remercié les responsables de la province de Quang Ninh pour leur accueil chaleureux et a exprimé sa forte impression devant les paysages magnifiques de la baie d’Ha Long.Souhaitant de nouveaux succès à Quang Ninh sur son chemin de développement, il s’est dit persuadé qu’à travers cette visite, les deux pays en général, y compris Quang Ninh, promouvront leurs échanges populaires, culturels et leur coopération dans les domaines des technologies de l’information, de la connectivité aérienne et touristique.La baie d’Halong, une vaste étendue marine hérissée de de 3.000 îles et îlots granitiques, sculptés par les vents et les marées, est sans conteste l’un des paysages les plus émouvants et les plus visités du pays.Elle est aussi réputée pour sa diversité écologique, abritant les écosystèmes caractéristiques des régions tropicales maritimes: forêts inondées par l’eau salée, récifs coralliens et forêts tropicales. – VNA