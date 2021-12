Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé mardi 7 décembre de prévenir et répondre de manière proactive aux défis de sécurité non traditionnels et de combiner étroitement la défense, la sécurité nationale et les relations extérieures pour protéger précocement et de loin le pays.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc lors de la première session du Conseil national de défense et de sécurité, le 7 décembre. Photo : VNA

Le chef de l’Etat a fait ces remarques lors de la première session du Conseil national de défense et de sécurité pour le mandat 2021-2026, à laquelle ont assisté le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, le ministre de la Défense Phan Van Giang, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti Phan Dinh Trac.

Lors de la réunion, le Conseil a discuté et donné des avis sur la coordination entre les forces de l’armée, de la sécurité publique et les ministères, secteurs, localités dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la participation des forces armées populaires aux forces de maintien de la paix des Nations unies, le maintien de la cybersécurité et la cyberdéfense militaire dans la situation actuelle.



Dans la conjoncture de l’économie vietnamienne en butte à des difficultés multiples en raison de l’épidémie de Covid-19, le pays a enregistré de nombreux résultats positifs dans la garantie de la sécurité économique, la prévention et la lutte contre les crimes économiques, le maintien de l’ordre social, et la diplomatie vaccinale, s’est félicité le président de la République, également président du Conseil national de défense et de sécurité.



La coopération internationale en matière de défense et de sécurité continue d’être renforcée avec l’envoi des forces armées aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, a-t-il poursuivi, indiquant que les Casques bleus ont et sont en train de bien remplir leur mission et très appréciés par les amis internationaux.

Les membres du Conseil national de défense et de sécurité prennent la pose, le 7 décembre. Photo : VNA



Il a demandé aux forces de l’armée, de la sécurité publique et des unités concernés à continuer à travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement les options et directives du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19 ; d’œuvrer à l’adaptation sûre, flexible et au contrôle efficace de l’épidémie ; de conseiller en temps opportun les dirigeanrts du Parti et de l’Etat sur les lignes directrices et les politiques de redressement et de développement socio-économiques.



Le président Nguyên Xuân Phuc a également souligné que les forces armées devraient continuer à étudier le renforcement de leur présence dans le maintien de la paix des Nations unies, et aux forces de la sécurité publique à accélérer la formation et l’entraînement pour préparer l’envoi des cadres et officiers dans ces opérations.



Il a suggéré aux membres et aux organes du Conseil national de défense et de sécurité de promouvoir leur rôle dans la défense et la sécurité nationales, surtout dans la prévention et la réponse proactives aux défis de sécurité non traditionnels à la fois dans l’immédiat et à long terme. – VNA