Alger (VNA) - Le Vietnam et l’Algérie devraient promouvoir la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine économique, a déclaré jeudi 16 mai le président algérien Abdelkader Bensalah à l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham Quôc Tru.

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham Quoc Tru (à gauche), remet une lettre de créance au président algérien Abdelkader Bensalah. Photo : VNA

Recevant l’ambassadeur nouvellement accrédité, le chef de l’Etat algérien a déclaré qu’il espérait que le diplomate apporterait ses contributions positives aux relations entre les deux pays.



Il a convenu de la nécessité pour les deux pays d’accroître les échanges de délégations, de perfectionner le cadre juridique pour faciliter la coopération bilatérale et de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums internationaux.



L’ambassadeur Pham Quôc Tru, qui est venu présenter ses lettres de créance au président Abdelkader Bensalah, a affirmé que le Vietnam chérit toujours et souhaite renforcer son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec l’Algérie



Il s’est engagé à faire tout son possible pour contribuer à l’amitié et à la coopération entre le Vietnam et l’Algérie dans les temps à venir. -VNA