Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a organisé le 27 avril à Hanoï une cérémonie de départ de l'équipe du génie No 1 et de l’hôpital de campagne de niveau 2 No 4 pour mission onusienne à Abiyé et au Soudan du Sud, en présence du président Nguyen Xuan Phuc, président du Conseil de la défense et de la sécurité nationales, chef des forces armées populaires.

S’exprimant à cette occasion, le président a estimé qu’au cours des dernières années, les forces armées du Vietnam avaient activement participé aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et obtenu de nombreux résultats positifs. La participation du Vietnam est hautement appréciée par la communauté internationale et bien soutenue par les populations des pays.

On peut affirmer que la participation au maintien de la paix de l'ONU au cours des 8 dernières années a été un point positif dans les affaires étrangères multilatérales du Parti, de l'État et de l'Armée, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a tenu remercier les Nations Unies, les pays partenaires et les organisations internationales pour leurs précieuses contributions au Vietnam ces derniers temps. Il a souhaité continuer à bénéficier d'un soutien efficace durant le processus de préparatifs et de mise en œuvre de la force dans les opérations onusiennes.

L'hôpital de campagne de niveau 2 No 4 avec 63 membres a pour tâche de remplacer l'hôpital de campagne de niveau 2 No 3 au sein de la mission du Soudan du Sud, se concentrant sur l'application des sciences et technologies dans l'examen médical, la prévention et le contrôle des maladies dans un environnement dur.

L’équipe du génie No 1 du Vietnam avec un effectif de 184 personnes fournira des activités de soutien humanitaire, aidant les missions de maintien de la paix de l'ONU à mener à bien leurs missions de reconstruction de la paix pour apporter une vie paisible aux populations des pays africains. -VNA