Cérémonie de mise en place de la 5G au parc industriel de Yen Phong 1. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) - Le 14 janvier, le Comité populaire de la province de Bac Ninh, en coopération avec le groupe des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel), a mis en place le réseau 5G dans le parc industriel de Yen Phong 1 dans cette localité du Nord.

Il s'agit du premier parc industriel du pays à mettre en place la 5G.

Le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Phan Tam, a déclaré que le test de la 5G dans le parc industriel de Yen Phong 1 était une activité pratique pour mettre en œuvre la Résolution N° 52-NQ / TW du 29 septembre 2019 du Bureau politique sur un certain nombre d’options et de politiques concernant la participation à la quatrième révolution industrielle.

Il aidera également à accélérer le développement des infrastructures numériques au service de la transformation numérique des entreprises, a-t-il indiqué.

La province de Bac Ninh est la première localité du pays à mettre en place la 5G dans un parc industriel. Photo : VNA

Le vice-ministre Phan Tam a également demandé au groupe Viettel de se coordonner avec les entreprises implantées dans ce parc industriel pour construire les infrastructures 5G, mettre en œuvre des solutions de transformation numérique et les appliquer dans la production, contribuant à faire de Bac Ninh un centre de l'innovation dans le Nord.

Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Vuong Quoc Tuan, a affirmé que la mise en place de la 5G dans le parc industriel de Yen Phong 1 était fort significative, contribuant à accélérer le processus de production, à attirer des investissements dans ce parc industriel et, plus généralement, dans la province de Bac Ninh.

En tant que bénéficiaire direct de la 5G, Kim Young Seok, directeur des relations extérieures du complexe Samsung Vietnam, a affirmé l’engagement de son entreprise à accompagner les autorités dans la processus de transformation numérique. Grâce à ce programme, son entreprise pourra accélérer la transformation numérique pour augmenter sa productivité, créer plus d'emplois pour les travailleurs de la province et des régions voisines.-VNA