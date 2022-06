Binh Phuoc (VNA)- Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a eu le 20 juin une rencontre avec son homologue cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, dans le district de de Memut, province cambodgienne de Tboung Khmum, où ils ont convenu de promouvoir davantage les liens de coopération bilatérale.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

L’événement a eu lieu après à la cérémonie commémorant le 45e anniversaire du “Chemin vers le renversemement du régime génocidaire de Pol Pot”, tenu le matin du 20 juin.



Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a exprimé l'espoir que le Cambodge réalisera des réalisations dans les activités de relations extérieures et atteindra les objectifs à devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050.



Pham Minh Chinh a exprimé sa volonté que le gouvernement cambodgien continue à prêter attention et à créer les conditions pour que la communauté vietnamienne au Cambodge renforce son statut juridique, s'intègre et apporte des contributions positives au développement socio-économique du pays voisin.



De son côté, le dirigeant cambodgien a remercié son homologue vietnamien pour sa participation à ladite cérémonie, la qualifiant de témoignage éclatant des liens d'amitié traditionnels entre les deux peuples.



Il a de nouveau exprimé sa gratitude pour le soutien de l'armée et du peuple vietnamiens au Cambodge dans la lutte pour la libération nationale, ainsi que pour avoir aidé le Cambodge à sortir du régime génocidaire de Pol Pot.



Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du développement vigoureux des liens de coopération bilatéraux au cours des dernières années et ont apprécié le maintien de l'échange de délégations de haut niveau et des mécanismes de coopération à tous les niveaux, en particulier l'échange commercial bilatéral au cours des cinq premiers mois de l'année. qui ont totalisé 5,44 milliards de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à la même période en 2021.



Ils ont convenu de promouvoir davantage l'échange de délégations et de déployer avec succès des activités pour saluer l'Année de l'amitié des deux pays en 2022, notamment la cérémonie du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (24 juin) à Hanoï.



D'autre part, ils se sont mis d’accord à intensifier la connexion entre les deux économies en termes d'infrastructures, de mécanismes, de politiques et de services, et à achever prochainement l’aménagement global dans ce domaine, en plus de créer des conditions favorables à l'investissement et aux affaires des entreprises de chaque pays. .



Les dirigeants des deux pays ont également convenu de signer rapidement l'accord commercial frontalier et d'utiliser efficacement le système de postes frontaliers, tout en augmentant la fréquence des vols directs et en promouvant davantage la coopération touristique entre les deux pays.



D'autre part, ils ont convenu de continuer à promouvoir les négociations pour résoudre la démarcation frontalière inachevée, en plus de négocier et de signer des accords sur les normes de gestion des frontières et les portes frontalières terrestres.



Ils se sont engagés à renforcer la coopération et le soutien mutuel dans les forums internationaux, régionaux et sous-régionaux, en particulier l'année où le Cambodge assumera la présidence tournante de l'ASEAN.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis respectueusement les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, du président Nguyen Xuan Phuc et du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue au Premier ministre Hun Sen et d'autres dirigeants cambodgiens.- VNA