La fête Bun Pi May du Laos. Photo; thoidai.com.vn La fête Bun Pi May du Laos. Photo; thoidai.com.vn

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis, le 12 avril par téléphone, ses vœux à ses homologues laotien, Phankham Viphavanh, et cambodgien Hun Sen, à l’occasion de leur fête traditionnelle, respectivement Bun Pi May et Chol Chnam Thmay.

Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue lao, Phankham Viphavanh, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti populaire révolutionnaire laotien, le Laos continuerait d'obtenir de nouveaux acquis, de prospérer et de s’imposer à l’international.

Le chef du gouvernement lao a hautement apprécié les réalisations importantes dans tous les aspects que le gouvernement et le peuple du Vietnam avaient obtenu ces dernières années dans le Renouveau et l'intégration internationale, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, notamment le succès dans le contrôle de l'épidémie de Covid-19, et la relance socio-économique.

Les deux dirigeants ont convenu de mettre en œuvre les accords conclus en janvier 2022 lors de la 44e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Dans le cadre de l’année croisée Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022, les deux pays s’emploient à approfondir leurs liens de coopération, notamment dans la défense, le commerce, la communication routière, les énergies, l’éducation, la culture, la santé et la coopération décentralisée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Félicitant le Cambodge pour ses grandes réalisations dans tous les aspects ces dernières années, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu que sous la direction du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, le Cambodge se développerait et prospérerait, organiserait avec succès les élections communales et assumerait bien sa présidence de l'ASEAN 2022.

Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a estimé que le gouvernement et le peuple vietnamiens continueraient à obtenir de nombreuses réalisations dans le Renouveau, le développement du pays et l'intégration internationale.

Les deux Premiers ministres ont souligné l'importance stratégique du maintien et de la consolidation constante du bon voisinage et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge pour la sécurité et le développement de chaque pays dans la situation actuelle, en particulier dans "l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge 2022" marquant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils sont convenus de continuer à renforcer la confiance politique et la coordination pour faire face aux défis de la pandémie de Covid-19, de profiter des opportunités de la "nouvelle normalité" pour coopérer dans la promotion de la reprise socio-économique, de continuer à se coordonner dans la construction d'une frontière de paix et d'amitié entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que le Vietnam aiderait le Cambodge à mener à bien sa présidence de l’ASEAN en 2022. -VNA