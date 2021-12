Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail par visioconférence avec les autorités de la province de Tuyen Quang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 25 décembre une séance de travail par visioconférence avec les autorités de la province de Tuyen Quang (Nord) sur la situation socio-économique locale.



La réunion virtuelle a également porté sur l’édification du Parti et du système politique dans cette province en 2021, ainsi que les orientations et les tâches pour 2022.



Selon les dirigeants de Tuyen Quang, en 2021, la province a atteint 17 des 20 objectifs de développement socio-économique fixés pour l’année, notamment un taux de croissance de 5,67 %, une hausse de près de 8% des recettes budgétaires et une diminution de 2,4% du taux de foyers pauvres.



Pour l’année prochaine, Tuyen Quang compte poursuivre la mise en oeuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et de la Résolution du 17e Congrès de l’organisation du Parti de la province. Elle a fixé plusieurs objectifs, dont une croissance de 8,3% et plantation de 9.700 hectares de forêt.



Les autorités provinciales ont présenté au gouvernement ainsi qu’aux ministères et organes compétents huit recommandations concernant des projets d’autoroutes, la planification de parcs industriels et zones urbaines, la restauration et le développement du site historique national spécial Tan Trao, etc.



Lors de la séance de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que Tuyen Quang était une province montagneuse encore pauvre et que les transports était un grand problème pour cette localité. Il a ainsi déclaré apprécier les réalisations de la province en 2021, avant d’indiquer des faiblesses dans les infrastructures de transport, de santé, d’éducation...



Le chef du gouvernement a recommandé à Tuyen Quang d’assurer une prévention et un contrôle efficaces du COVID-19. Il lui a demandé de finaliser les plans provinciaux au premier trimestre 2022 afin d’identifier ses potentiels, ses avantages concurrentiels et ses opportunités futures, ainsi que ses difficultés et ses faiblesses, pour avancer des mesures appropriées et accélérer le développement local.



Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le développement des infrastructures stratégiques, de promouvoir l’innovation, la réforme administrative et l’amélioration du climat des affaires... Il a demandé aux ministères et organes compétents de collaborer avec Tuyen Quang pour accélérer les projets d’infrastructures importants. -VNA