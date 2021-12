Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 22 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé avec les autorités de la province de Quang Binh sur le développement socio-économique local et l’édification du Parti en 2021 dans cette localité du Centre.



La séance de travail a également porté sur les orientations et tâches pour 2022, le traitement des propositions présentées par la province au gouvernement, aux ministères et organes compétents. Les représentants des ministères et organes concernés ont répondu à 19 propositions de la province.



Le Premier ministre a déclaré apprécier les résultats obtenus par Quang Binh en 2021, soulignant les potentiels et les avantages dont la province pouvait tirer parti pour promouvoir son développement. Il a demandé aux autorités provinciales de parachever rapidement les plans locaux de développement.