Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion du 28 juillet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 28 juillet une réunion avec des responsables de ministères et secteurs, discutant des mesures de court terme et de long terme pour mieux contrôler l’inflation, stabiliser la macroéconomie et promouvoir la relance et le développement socio-économique.

La première priorité du gouvernement est de maintenir la stabilité de la marcoéconomie, de contrôler l’inflation, de promouvoir la relance et le croissance économique nationale, a souligné le Premier ministre.

Il faut continuer à accélérer la restructuration de l'économie ; renouveler le modèle de croissance ; accroître l'application des sciences et des technologies ; promouvoir la transformation numérique, le développement de l'économie verte, de l'économie circulaire, la transition énergétique ; répondre au changement climatique pour créer de bases pour le développement durable du pays, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de coordonner de manière harmonieuse, raisonnable, synchrone, étroite, flexible et efficace entre la politique monétaire, la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques.

Il a demandé d’accélérer le décaissement des fonds d’investissement publics, l’attraction des fonds privés et étrangers ; de développer le marché domestique ; de promouvoir les exportations et de diversifier des marchés d’exportation.

Il a également demandé de mettre en œuvre efficacement le programme de relance et de développement socio-économique et trois programmes cibles nationaux. -VNA