Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté, le 1er février dans la province septentrionale de Vinh Phuc, à une cérémonie marquant les 90 ans de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et le 70e anniversaire de l’établissement de Vinh Phuc (12 février).

A cette occasion, le chef du gouvernement a remis l'Ordre du Travail de première classe à l’organisation provinciale du Parti, aux autorités et à la population de cette localité.

Dans son discours prononcé lors de cet événement, Nguyen Xuan Phuc a souligné les réalisations socio-économiques de Vinh Phuc ces dernières années, lesquelles avaient contribué au processus de Renouveau, à l’industrialisation et à la modernisation du pays.

Il a félicité Vinh Phuc pour ses efforts dans la restructuration de l'économie, la modernisation d’infrastructures, l'attraction d'investissements nationaux et étrangers, la construction de zones industrielles, ainsi que dans l’amélioration des conditions de vie de sa population.

Nguyen Xuan Phuc a demandé aux autorités provinciales d'utiliser plus efficacement les ressources pour créer des conditions favorables à la production et au commerce, poursuivre la restructuration de l'économie, développer les industries de haute technologie, tout en prêtant attention à l'agriculture et à l'économie rurale. Il a également suggéré à Vinh Phuc de faire du tourisme un pilier de l'économie locale.

Le même jour, le Premier ministre a également lancé la Fête de plantation d'arbres du printemps 2020 dans la localité.-VNA