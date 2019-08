Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong (droite) et le secrétaire général du Comité du Parti de HCM-Ville, Nguyen Thien Nhan.

Singapour (VNA) - Singapour souhaite renforcer ses relations de coopération avec Hô Chi Minh-Ville, une ville dynamique et innovante qui apporte des contributions positives au Vietnam et à la région, a annoncé le 26 août le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong.

Lors d’une rencontre avec le secrétaire général du Comité municipal du Parti, Nguyen Thien Nhan, Lee Hsien Loong a souligné que Singapour attachait une grande importance aux liens avec le Vietnam, et Ho Chi Minh-Ville en particulier dans le contexte où les deux villes sont membres du réseau de villes intelligentes de l'ASEAN.

Il a déclaré qu'il soutenait une collaboration bilatérale dans les domaines du développement urbain, de l'éducation et de la formation, et a demandé à Ho Chi Minh-Ville et aux autorités compétentes de Singapour de travailler ensemble afin de signer plusieurs mémorandums d'accord.

En ce qui concerne la formation de haute qualité, M. Lee a suggéré que Ho Chi Minh-Ville propose un programme d’enseignement précoce de l’anglais aux enfants d’âge préscolaire.

Nguyen Thien Nhan, pour sa part, a souligné que Hô Chi Minh-Ville, centre économique de premier plan au Vietnam, est confrontée à un large éventail de défis, notamment le développement des infrastructures urbaines à la traîne par rapport au rythme d'urbanisation et de croissance démographique, et au changement climatique.

Il s’attend à ce que sa visite à Singapour favorise les possibilités de coopération et aide la ville à bien se préparer pour son plan de développement dans les 5 à 10 prochaines années.

L'officiel a recommandé à Ho Chi Minh-Ville et à Singapour d'organiser des conférences sur le développement durable des zones urbaines axées sur les problèmes de changement climatique et de partager leur expérience en matière de start-up et d'innovation.

M. Lee a hautement apprécié l'initiative et a approuvé l'organisation de telles conférences. Il a également suggéré d'inviter de nombreuses autres villes de la région, telles que Bangkok (Thaïlande), Manille (Philippines) et Yangon (Myanmar) à se joindre aux événements.

Le même jour, Nguyen Thien Nhan a eu une séance de travail avec les responsables du ministère de l'Éducation, au cours de laquelle il a souhaité renforcer la collaboration en matière d'éducation avec Singapour afin de normaliser les capacités des responsables de l'éducation, de mettre en place un programme d'enseignement supérieur de niveau international, de créer des laboratoires en intelligence artificielle...

Rencontrant Peter Ho, conseiller de haut rang au Centre pour la stratégie future (Center for Strategic Futures-CSF), Nguyen Thien Nhan a déclaré que Ho Chi Minh-Ville s’intéressait à l’étude du CSF sur les risques économiques, la géopolitique, les changements climatiques, la sécurité alimentaire, les maladies et le développement démographique. Il a exprimé l'espoir que le CSF consulterait la ville dans ces domaines.

Lors d'une séance de travail avec l'autorité singapourienne chargée des transports routiers, M. Nhan a souhaité échanger des expériences en matière de planification, de construction, d'exploitation et de gestion de systèmes de transport intelligents et d'étudier les technologies de pointe appliquées à cette fin.

Les autorités singapouriennes ont accepté de promouvoir la coopération dans les domaines d'intérêt commun. -VNA