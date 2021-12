Hanoï, 15 décembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré 150 déléguées participant au 9e Congrès des femmes du ministère de la Sécurité publique pour le mandat 2021 - 2026, le 15 décembre à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués participant au 9e Congrès des femmes du ministère de la Sécurité publique pour le mandat 2021 - 2026. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a déclaré que le Parti et l'État attachent toujours de l'importance à la position et au rôle de la force de sécurité publique populaire et apprécient son dévouement à la fois aux activités de gestion de l'État et à la protection de la sécurité et de l'ordre, contribuant ainsi au développement et à la défense nationaux.Attribuant ces réalisations en partie aux contributions importantes des policières, il a demandé à la force, dont ses membres féminins, de continuer à maintenir leur tradition héroïque pour accomplir les tâches assignées.Plus la situation est complexe, plus les tâches de la force sont lourdes, a souligné le Premier ministre, affirmant que le Parti et l'État créent toujours les meilleures conditions de travail possibles pour la force de Sécurité publique.Le 9e Congrès des femmes du ministère de la Sécurité publique a tenu le 15 décembre une session préparatoire et débutera officiellement jeudi matin, 16 décembre. – VNA