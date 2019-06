Hanoi, 21 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les activités du groupe japonais du commerce de détail AEON au Vietnam lors d'une réception à Hanoi le 20 juin du directeur exécutif du groupe AEON et du directeur général du centre commercial AEON MALL Vietnam, Y. Iwamura.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le directeur exécutif du groupe AEON et du directeur général du centre commercial AEON MALL Vietnam, Y. Iwamura. Photo : VNA



Le Premier ministre a souhaité que le groupe investisse davantage au Vietnam et consomme davantage de produits vietnamiens.



Il a déclaré que le gouvernement vietnamien et les autorités de Hanoi soutenaient le projet d'AEON de construire un centre commercial moderne dans le sud de la capitale, ajoutant que les autorités de Hanoi avaient été chargées d'adapter la planification afin de servir le projet.



Il a suggéré qu'AEON stimule l'exportation de produits vietnamiens au Japon.



Y. Iwamura a déclaré que le centre commercial AEON Hoang Mai devrait ouvrir d'ici 2020. Outre quatre centres commerciaux à l'heure actuelle, deux autres sont en construction.



Le groupe doublera les importations de produits vietnamiens à 500 millions de dollars, dans le contexte où le Vietnam devient de plus en plus un fournisseur de produits alimentaires de qualité pour les consommateurs japonais. Ce chiffre pourrait atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2025. L'année dernière, AEON a importé pour près de 250 millions de dollars de produits vietnamiens dans ses centres commerciaux au Japon.-VNA