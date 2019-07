Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc rencontre des Vietnamiens au Japon. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – Durant son séjour au Japon, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est rendu le 1er juillet à l’ambassade du Vietnam où il a rencontré des Vietnamiens vivant, travaillant ou suivant des cursus dans ce pays.



A cette occasion, le Premier ministre les a informés des progrès socio-économiques et diplomatiques du Vietnam, outre des résultats de sa visite de travail au Japon.



Il a appelé les Vietnamiens au Japon à observer la loi du pays d’accueil et à s’intéresser davantage aux jeunes générations. Il a également demandé à la diaspora vietnamienne de renforcer la solidarité et l’entraide en son sein, de contribuer activement au développement et à la défense du Vietnam.



Pour les jeunes intellectuels au Japon, le chef du gouvernement leur a suggéré de resserrer les liens avec leurs homologues à l’intérieur du pays. Selon lui, un réseau des jeunes intellectuels au Vietnam et à l’étranger constituera une force importante pour le pays.



Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation les accompagnant ont quitté le Japon pour retourner au Vietnam, terminant avec succès leur participation au Sommet du G20 et leur visite au Japon. -VNA