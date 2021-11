Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le matin du 14 novembre, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré 60 enseignants et responsables de l'éducation exemplaires, à l'occasion de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre).



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le chef du gouvenement a adressé ses remerciements les plus sincères et les plus profonds aux enseignants aux quatre coins du pays et leur a envoyé ses meilleurs voeux à l’occasion du 20 novembre.



“Notre Parti et notre État considèrent toujours l'éducation comme une priorité de premier rang. L'État a consacré beaucoup de ressources à investir en priorité dans le développement de l'éducation”, a-t-il déclaré, ajoutant que malgré de nombreuses difficultés, le secteur de l'éducation et de la formation avait grandement contribué au développement humain, à la formation des ressources humaines et au développement socio-économique du pays et que ces réalisations étaient dues aux grandes contributions des enseignants.



Indiquant que l'éducation et la formation étaient l’un des secteurs les plus affectés par l’épidémie de COVID-19, Pham Minh Chinh a déclaré partager les difficultés et apprécier les efforts et les réalisations des enseignants à travers le pays.