Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le vice-président exécutif de la Commission européenne (CE), Frans Timmermans. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 18 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne (CE), en visite au Vietnam.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime le rôle de l'UE - l'un des partenaires les plus importants dans sa politique étrangère. Il a déclaré se réjouir des avancées des relations entre le Vietnam et l’UE, dont une croissance annuelle de 14,5% du commerce bilatéral en 2021 pour s’établir à 57 milliards de dollars.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré qu'en 2022, les deux parties renforcent l'échange de délégations, en particulier celles de haut niveau, et organisent des réunions en présentiel dans le cadre des mécanismes de coopération et de dialogue. Il a demandé à l'UE de créer des conditions favorables à l’accès des produits vietnamiens à son marché, en particulier des produits agricoles, d'envisager de supprimer le “carton jaune” imposé au produits de la pêche du Vietnam, d’encourager ses États membres à ratifier l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) pour qu’il puisse entrer en vigueur rapidement.



Remerciant l’UE et ses membres pour leur soutien au Vietnam dans la réponse au COVID-19, il leur a demandé de continuer à aider le Vietnam à améliorer ses capacités médicales, à développer l'industrie pharmaceutique et à traiter le COVID-19.



Le chef du gouvernement a déclaré apprécier le rôle de l'UE dans la résolution des problèmes climatiques mondiaux. Il a salué le fait que l’UE considère l'adaptation au changement climatique comme l'un des trois axes du programme de coopération avec le Vietnam pour la période 2021 – 2027. Il s’est déclaré convaincu que les stratégies et politiques de l'UE sur le climat apporteraient de nouvelles opportunités de coopération entre les deux parties, conformément aux orientations de développement durable du Vietnam.



Pham Minh Chinh a demandé à l'UE et à ses membres, aux entreprises et aux institutions financières européennes, de soutenir le Vietnam en matière de technologie, de ressources humaines, de capacité de gouvernance et de financement, pour que le Vietnam puisse remplir ses engagements et réaliser les initiatives mondiales en matière de réduction des émissions, d'adaptation au changement climatique, améliorer son cadre juridique sur l’environnement et ses capacités de réponse aux catastrophes naturelles dans le contexte du changement climatique.



Le vice-président exécutif de la Commission européenne s’est déclaré impressionné par les réalisations du Vietnam. Il a affirmé que l’UE attachait de l’importance à son partenariat et sa coopération intégrale avec le Vietnam, souhaitant renforcer les liens bilatéraux dans le commerce, l’investissement, le développement durable, l’environnement et l’adaptation au changement climatique, les sciences et technologies...



Appréciant hautement les engagements forts du Vietnam et ses contributions au succès de la COP26, il a déclaré que l'UE et ses pays membres souhaitaient accompagner le Vietnam dans le processus de développement durable, qu’ils étaient prêts à partager des expériences, à apporter un soutien technique, à mobiliser des ressources, à renforcer le partenariat public-privé, afin d'aider le Vietnam à mettre en œuvre avec succès ses engagements lors de la COP26, d'accompagner le Vietnam vers l'autosuffisance énergétique.



Les deux parties ont discuté de la situation internationale et régionale, dont la résolution pacifique du problème en Mer Orientale dans le respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Ils ont convenu de promouvoir la coopération par le biais des mécanismes de l'ASEM, du partenariat stratégique ASEAN-UE, afin de saisir les opportunités de coopération ainsi que de résoudre les défis communs, en particulier sur l'environnement et le changement climatique, la transformation numérique, la connectivité des infrastructures, le renforcement des capacités du système de santé, la promotion de l'égalité des sexes...



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis une invitation à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à se rendre au Vietnam.-VNA