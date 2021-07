Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire d’État britannique à la Défense Robert Ben Lobban Wallace. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 22 juillet le secrétaire d’État britannique à la Défense Robert Ben Lobban Wallace, en visite de travail au Vietnam.



Le chef du gouvernement a salué cette première visite au Vietnam du secrétaire d’État britannique à la Défense, avant de déclarer apprécier le fort développement des relations Vietnam - Royaume-Uni dans les domaines de la politique, de l'économie, de la défense, de la sécurité et du développement durable. Il a suggéré à la partie britannique de promouvoir la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange bilatéral (UKVFTA), d'encourager ses entreprises à investir au Vietnam et de créer des conditions favorables à l’accès des produits vietnamiens à son marché.



Le Premier ministre a en outre suggéré que les deux parties doivent continuer à consolider et à renforcer la coopération entre leurs ministères de la Défense et leurs armées, tant au niveau bilatéral que dans les forums multilatéraux, et mettre effectivement en œuvre les accords de coopération dans le domaine de la défense, contribuant au développement du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, pour l’intérêt de chaque partie comme pour la paix et la stabilité dans le monde.