Hanoï, 15 décembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 15 décembre à Hanoï le patron d'Air Lease (ALC), une société de location pour les compagnies aériennes, Steven Udvar-Hazy.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Appréciant le développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis dans de nombreux domaines, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les États-Unis sont actuellement un partenaire de premier rang du Vietnam.Il a déclaré que la pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans le monde entier, dont les deux pays, et que les entreprises aéronautiques, dont Vietnam Airlines, sont parmi les plus durement touchées.Il a demandé à l' ALC d'aider Vietnam Airlines dans cette période difficile, ajoutant que le soutien aidera le transporteur national à faire face aux difficultés, à mieux se restructurer et à coopérer plus efficacement avec l'ALC dans les temps à venir.Le Vietnam envisage de reprendre certaines lignes aériennes internationales, dont celles reliant les États-Unis, et Vietnam Airlines participera à ce processus, a déclaré le Premier ministre.Acceptant d'aider Vietnam Airlines dans certains contrats, Steven Udvar-Hazy a déclaré au cours de leur partenariat de 20 ans, le transporteur a toujours bien exécuté les accords signés avec son entreprise, et la coopération bilatérale est maintenant à son meilleur.Il a exprimé sa conviction qu'avec l'aide et après la réouverture du Vietnam, avec la reprise des activités économiques et touristiques, Vietnam Airlines se rétablira et se développera.Après la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l'échange de l'accord d'assistance entre Vietnam Airlines et l'ALC. Dans le cadre de cet accord, la société américaine réduira directement les prix de 420 millions de dollars dans les contrats existants et annulera les contrats de location d'avions précédemment signés pour un montant total de 600 millions de dollars.L'ALC, dont le siège est à Los Angeles et l'une des plus grandes sociétés de location d'avions au monde, loue 22 avions à Vietnam Airlines, représentant plus de 30 % des avions que ce transporteur loue. - VNA