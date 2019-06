Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire, Marcel Amon Tanoh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 19 juin à Hanoï le ministre des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire, Marcel Amon Tanoh.



Le chef du gouvernement a salué cette première visite au Vietnam du ministre Marcel Amon Tanoh, laquelle contribuerait à la consolidation et au développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays dans les prochaines années, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement.



Le ministre Marcel Amon Tanoh a informé le dirigeant vietnamien des résultats de son entretien tenu auparavant avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Il a également présenté la situation socio-économique de son pays avec un climat des affaires favorable aux investisseurs étrangers, dont ceux du Vietnam. Il a souligné que la Côte d’Ivoire était un marché ouvert avec de nombreuses opportunités d’accès au marché africain.



Dans le but de renforcer la coopération économique entre la Côte d’Ivoire et le Vietnam, Marcel Amon Tanoh a insisté sur la nécessité de signer rapidement un accord de protection des investissements et un accord de non double imposition fiscale. Il a déclaré que son pays souhaitait accélérer le développement de l’industrie de transformation, notamment celle des noix de cajou et qu’il s’agissait d’une opportunité pour les entreprises vietnamiennes. Le ministre de Côte d’Ivoire a en outre affirmé la volonté d’acquérir des expériences du Vietnam dans la riziculture inondée et la transformation du riz. Les deux parties ont convenu de diversifier leur coopération dans la défense, la santé et d’autres domaines.



Au nom du gouvernement de Côte d’Ivoire, le ministre Marcel Amon Tanoh a adressé ses félicitations au Vietnam pour son élection au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Il a affirmé que la Côte d’Ivoire était prête à partager des expériences avec le Vietnam pour l’aider à accomplir ses missions en cette qualité. Il a également congratulé le Vietnam pour ses réalisations et ses contributions à des opérations de maintien de la paix en Afrique. Il a par ailleurs déclaré apprécier les contributions des Vietnamiens vivant en Côte d’Ivoire au développement local.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a indiqué que les relations bilatérales devraient être renforcées dans plusieurs domaines tels que l’économie, la défense et la sécurité. Il a déclaré souhaiter que les entreprises des deux pays multiplient les programmes de promotion du commerce et que la Côte d’Ivoire crée des conditions propices aux investisseurs vietnamiens et favorise l’accès à son marché des produits vietnamiens.



Nguyen Xuan Phuc a également souligné que le Vietnam était prêt à partager ses expériences dans la riziculture inondée avec la Côte d’Ivoire. Selon lui, la Côte d’Ivoire pourrait être une porte d’accès au marché africain pour les investisseurs vietnamiens et le Vietnam pourrait aider la Côte d’Ivoire à accéder aux marchés de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et d’autres grands partenaires.



Remerciant la Côte d’Ivoire pour son soutien aux Vietnamiens vivant sur son sol, Nguyen Xuan Phuc a demandé au gouvernement de Côte d’Ivoire de continuer de leur créer des conditions favorables. -VNA