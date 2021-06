Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu mercredi 23 juin à Hanoi le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong, s’est réjoui des relations bilatérales au beau fixe entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong, le 23 juin à Hanoi. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a souligné que les deux parties devraient continuer à consolider et à renforcer la confiance politique mutuelle afin de promouvoir d’autres domaines de coopération à la hauteur des relations et potentialités des deux pays.

Il a exhorté les deux parties à atteindre le plus rapidement possible l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars dans le sens de l’équilibre, de la durabilité et de l’efficacité, avec la priorité accordée à l’importation des produits phares du Vietnam.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam encourage et crée des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes renforcent leur présence au Vietnam, en particulier dans la transformation numérique, les industries de transformation et de fabrication, les énergies renouvelables et la médecine.

Il a exprimé ses remerciements et a souhaité que le gouvernement sud-coréen poursuive son aide publique au développement pour le Vietnam, continue à recevoir les travailleurs vietnamiens et développe des formes de coopération en matière du travail et soutienne ses efforts de déminage.

Le Premier ministre a remercié le gouvernement sud-coréen d’avoir assisté le Vietnam dans la prévention et le contrôle du Covid-19 ; et salué le soutien de certaines entreprises sud-coréennes telles que Samsung, LG et SK au Fonds pour les vaccins contre le Covid-19 du gouvernement vietnamien.

Il a proposé à la République de Corée de partager avec le Vietnam ses sources de vaccins et d’assister le pays dans la recherche et la production de vaccins, de produits biologiques et d’équipements médicaux.

En visite officielle du 21 au 23 juin au Vietnam, le ministre Chung Eui-yong a affirmé que le gouvernement sud-coréen considère toujours le Vietnam à la fois comme un partenaire de coopération stratégique et un partenaire clé dans sa nouvelle politique Sud Plus, et qu’il est prêt à promouvoir la coopération bilatérale avec le Vietnam vers la construction d’un partenariat de coopération stratégique intégral.

Il a proposé de promouvoir la coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce, de l’industrie de la défense, des échanges populaires, de se coordonner pour organiser des activités en l’honneur du 30e anniversaire des relations diplomatiques en 2022.

Sur les questions régionales et internationales, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre Chung Eui-yong ont convenu que les deux pays partagent les mêmes vues sur le renforcement de la coopération dans les forums multilatéraux, la protection de la paix, de la stabilité et de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol, et de la primauté du droit en Mer Orientale, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; la réalisation sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la construction d’un Code de conduite des parties substantiel et efficace, conforme au droit international et à la CNUDM, contribuant à la promotion du dialogue, à la coopération et à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. – VNA