Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur Pier Giorgio Aliberth, chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 22 novembre à Hanoï l’ambassadeur Pier Giorgio Aliberth, chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam.



Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a déclaré que l’UE était un partenaire important du Vietnam. Il a déclaré apprécier la position de l’UE sur la Mer Orientale, son soutien à la sûreté, à la sécurité et à la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime, ainsi qu’au respect du droit international.



Le Premier ministre a émis le souhait que durant le mandat de l’ambassadeur Pier Giorgio Aliberth au Vietnam, les échanges commerciaux bilatéraux ne soient pas inférieurs au niveau de 50 milliards de dollars.



L’ambassadeur Pier Giorgio Aliberth a affirmé le développement des relations entre le Vietnam et l’UE. Concernant la Mer Orientale, il a affirmé le soutien de l’UE pour la position du Vietnam sur la base du respect du droit international. -VNA