Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur d’Australie, Craig Chittick. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 25 juin à Hanoï l’ambassadeur d’Australie, Craig Chittick, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré apprécier les activités de l’ambassadeur Craig Chittick pendant son mandat, lesquelles avaient contribué au développement des échanges commerciaux bilatéraux qui avaient connu ces trois dernières années une croissance annuelle de 17% en moyenne. Il a également estimé les contributions du diplomate australien à l’approfondissement des relations bilatérales dans la politique, l’économie, la sécurité et la défense, l’e-gouvernement, la formation de ressources humaines.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a ensuite déclaré souhaiter que le Vietnam et l’Australie continuent de coopérer étroitement au sein des forums multilatéraux.



Il a par ailleurs appelé à poursuivre des mesures afin de favoriser mieux le commerce bilatéral et l’investissement réciproque entre les deux nations, à collaborer pour profiter au mieux des accords de libre-échange auxquels le Vietnam et l’Australie sont parties comme le CPTPP (Accord global et progressif de partenariat transpacifique). Selon lui, il est également nécessaire de continuer d’intensifier la collaboration entre les deux nations dans l’éducation, ainsi que les échanges entre les Vietnamiens et les Australiens.



Appréciant les aides publiques au développement d’Australie, Nguyen Xuan Phuc a indiqué que ces fonds avaient produit des effets positifs dans de nombreuses localités et contribué au développement du Vietnam. Il a déclaré souhaiter que l’Australie continue d’octroyer ces aides à son pays, notamment dans les secteurs importants.



Exprimant sa satisfaction devant le développement rapide et durable des relations bilatérales, Craig Chittick a annoncé que l’Australie adopterait prochainement des modifications concernant ses aides publiques au développement en faveur du Vietnam, afin de mieux répondre aux besoins du Vietnam dans la mise en place de l’e-gouvernement ou dans la formation de personnel.



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à l’ambassadeur australien de transmettre son invitation au Premier ministre australien à effectuer une visite au Vietnam. -VNA