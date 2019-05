Hanoi, 2 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu le 2 mai à Hanoi des délégations de haut rang du Cambodge et du Laos qui sont au Vietnam pour assister aux funérailles de l'ancien président, le général Lê Duc Anh.

Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, qui dirige une délégation cambodgienne, a exprimé sa profonde tristesse et ses condoléances pour le décès de l'ancien président.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et son homologue cambodgien. Photo : VNA

Le Premier ministre cambodgien a décrit le général Lê Duc Anh comme un ami proche et un camarade qui a contribué à la libération du Cambodge du régime génocidaire de 1979.

Il a de nouveau remercié le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens ainsi que le général Lê Duc Anh pour leur soutien au Cambodge et pour avoir aidé le pays à constituer une armée composée des trois forces.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le président du Front laotien pour la construction nationale (FLCN), Saysomphone Phomvihane. Photo : VNA

Le chef de la délégation laotienne, membre du bureau politique du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Front laotien pour la construction nationale (FLCN), Saysomphone Phomvihane, a transmis les condoléances du Parti, de l’Etat, de l’Assemblée nationale et du FLCN à ses homologues vietnamiens à la nouvelle du décès de l’ancien président vietnamien Lê Duc Anh.

Il a loué les contributions précieuses apportées par le général Lê Duc Anh à la cause révolutionnaire du Vietnam et à l'amitié traditionnelle Vietnam-Laos, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale.

Au nom du Parti, de l'État, du gouvernement et du peuple vietnamiens, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a remercié les dirigeants du Cambodge et du Laos pour leur sympathie et pour avoir envoyé des délégations au Vietnam assister aux obsèques du général Lê Duc Anh.

Le Premier ministre a saisi l’occasion pour affirmer que le Vietnam attache au bon voisinage et à la coopération intégrale avec le Cambodge, ainsi qu’à l’amitié traditionnelle, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale avec le Laos.

Il a partagé la détermination des invités à travailler en étroite collaboration pour développer davantage les relations entre le Vietnam et le Cambodge et entre le Vietnam et le Laos.

Le général Lê Duc Anh, qui a présidé le Vietnam de septembre 1992 à décembre 1997, est décédé le 22 avril à l'âge de 99 ans.

Le Vietnam a déclaré le deuil national de l'ancien président les 3 et 4 mai. Les funérailles nationales du général Lê Duc Anh ont eu lieu le 3 mai. -VNA