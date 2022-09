Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la séance plénière du 7e Forum économique de l'Est. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé le 7 septembre un discours vidéo pré-enregistré lors du 7e Forum économique de l'Est tenu à la ville de Vladivostok, en Russie.

Il a souligné que le Forum économique de l'Est revêtait une importance pratique en vue de renforcer la coopération internationale, contribuant au maintien de la stabilité, de la coopération et du développement en Asie-Pacifique et dans le monde.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam préconisait d'édifier une économie indépendante, autonome, s'intégrant activement dans le monde.

Outre le contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19, le Vietnam a également réussi à stabiliser la macroéconomie, à contrôler l'inflation, à maintenir une croissance élevée et à assurer les grands équilibres de l'économie.

Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam participait activement aux initiatives multilatérales, dont les liens économiques régionaux et interrégionaux. Le pays est prêt à continuer de contribuer activement à la reprise économique et au développement durable en Asie-Pacifique.

Concernant les relations économiques Vietnam - Russie, le Premier ministre a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat stratégique intégral entre les deux pays et appréciait hautement les résultats de leur coopération économique, notamment dans l’énergie, l’industrie...

Il a suggéré aux deux parties de continuer à booster leur coopération dans les industries et secteurs potentiels, à tirer parti et à rehausser le niveau de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEE).

Le Vietnam loue la connexion économique avec la Russie, en particulier l'Extrême-Orient, et les pays d'Asie-Pacifique, le renforcement du partenariat stratégique ASEAN-Russie.

Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour promouvoir la coopération ASEAN - Russie, dont l'élaboration de l'accord de libre-échange ASEAN - Union économique eurasienne, a-t-il conclu.

Le Forum économique de l'Est est organisé annuellement depuis 2015, à l'initiative du président russe Vladimir Poutine, afin de relier et d'élargir la coopération économique et commerciale entre l'Extrême-Orient de la Russie et les pays d'Asie-Pacifique.

Cette année, le 7e forum qui a lieu du 5 au 8 septembre, a vu la participation d'environ 4.000 délégués de Russie et de nombreux pays de la région. -VNA