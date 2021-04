Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) lors de la réunion du gouvernement le 15 avril. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 15 avril une réunion du gouvernement sur le travail dans les temps à venir.



Il s’agissait de la première réunion du gouvernement après le raffermissement du gouvernement lors de la 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale.



En ce qui concerne les orientations pour le travail dans les temps à venir, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de placer les gens et les entreprises au centre pour garantir que les gens bénéficient du progrès social. Il a également souligné l’importance de l’innovation, de la poursuite de la lutte contre la corruption et les autres phénomènes négatifs, du développement de l’administration en ligne et de l’intégration internationale...



Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et agences d’oeuvrer pour élaborer rapidement un programme d’action sur l’application de la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Il leur a également ordonné de ne pas baisser la vigilance face au COVID-19, avant de recommander au ministère de la Santé de parachever rapidement un plan concernant le “passeport vaccinal” et de chercher à accélérer les recherches vietnamiennes de vaccins.



S’agissant des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026, Pham Minh Chinh a demandé de continuer à renforcer la communication sur ce grand événement prévu en mai prochain.



Le Premier ministre a par ailleurs demandé aux membres du gouvernement de mener à bien les préparatifs pour le 3e Plénum du Comité central du Parti et la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale. -VNA