Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam . Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 11 septembre à Hanoi avec le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) sur l’accélération de certains projets importants et la levée des obstacles du groupe.

L’événement a eu lieu en présentiel et en ligne reliant à 13 organes du PVN dans l’ensemble du pays et en Russie.

Le Premier ministre a hautement apprécié et reconnu les efforts du personnel du secteur du pétrole et du gaz, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour maintenir la position de leader et apporter une contribution importante au développement socio-économique du pays. Il a également pointé ce que le PVN doit continuer à promouvoir, mettre en œuvre ou dépasser, tout en demandant à ce groupe de répondre et traiter les propositions et recommandations proposées par ses unités.

Le chef du gouvernement a demandé au secteur gazo-pétrolier de faire fonctionner efficacement les usines et les ouvrages gazo-pétroliers; d’atteindre les objectifs de production et de commerce fixés pour 2022; d’accélérer le rythme de réalisation des projets importants dans le domaine gazo-pétrolier ; d’intensifier l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz et de lever les obstacles pour la production et le commerce du secteur. Il a aussi demandé au personnel du secteur de développer le PVN pour faire du groupe un pilier du domaine gazo-pétrolier.



Le chef du gouvernement a aussi demandé à PVN de se concentrer sur la résolution des problèmes en suspens ; d’édifier les institutions, les mécanismes et les politiques adaptés à sa mission, conformément à la situation actuelle du pays ; d’accélérer les investissements et la restructuration de la production et des affaires ; de relier l'exploration et la production de pétrole et de gaz à la protection des intérêts nationaux, à la garantie de l'indépendance et de la souveraineté nationales en mer.

Enfin, Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités de se coordonner étroitement et efficacement avec le PVN, tout en affirmant que le gouvernement accompagnait et prêtait toujours attention à son développement. - VNA