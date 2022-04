Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du président américain, Joe Biden, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au Sommet spécial ASEAN – Etats-Unis qui aura lieu du 12 au 13 mai à Washington DC pour marquer le 45e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux parties.



C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée le 21 avril, en réponse à des questions de correspondants sur le prochain Sommet spécial ASEAN – Etats-Unis.



Selon elle, le chef du gouvernement sera accompagné d’une délégation de haut niveau pour participer à cet événement, effectuer une visite de travail aux Etats-Unis et travailler avec les Nations Unies. Le Vietnam mène activement des préparatifs pour le prochain voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh.



Depuis leur établissement il y a 27 ans, les relations diplomatiques entre le Vietnam et les Etats-Unis ont fait de grands progrès sur la base des avantages mutuels et du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chacun. Sur cette base, le Vietnam est prêt à travailler avec l'administration du président Joe Biden pour approfondir les relations entre les deux pays, les rendre efficaces et durables, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde, a affirmé Le Thi Thu Hang. -VNA