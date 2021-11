Rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le gouverneur de Tochigi, Fukuda Tomikazu. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises japonaises, dont celles de Tochigi, à investir au Vietnam, notamment dans la résilience au changement climatique, la santé, les énergies renouvelables, l’économie numérique…

Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 23 novembre la préfecture de Tochigi, située à 102 km au nord de Tokyo.

Lors de sa séance de travail avec le gouverneur de Tochigi, Fukuda Tomikazu, le Premier ministre vietnamien s’est déclaré satisfait devant le développement vigoureux de la coopération entre Tochigi et des localités vietnamiennes, avec notamment la signature d'un protocole d’accord de coopération entre Tochigi et Vinh Phuc à l’occasion de sa visite.

Pham Minh Chinh a suggéré au gouverneur de la préfecture japonaise de soutenir le renforcement des échanges et de la coopération avec les localités vietnamiennes, et de favoriser l’accueil de stagiaires et travailleurs vietnamiens dans sa localité.

Il lui a également suggéré d’encourager les entreprises locales à intensifier leur coopération avec le Vietnam, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, la production d’équipements médicaux, l'industrie manufacturière et l’agriculture.

Photo: VNA

Le gouvernement vietnamien est prêt à créer des conditions favorables pour que les entreprises de Tochigi déploient avec succès des activités économiques au Vietnam, notamment dans la période post-COVID-19, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

De son côté, le gouverneur de Tochigi a exprimé sa volonté d’intensifier la coopération avec plus de localités vietnamiennes, de recevoir plus de travailleurs qualifiés et de stagiaires vietnamiens.

Actuellement, 22 entreprises de Tochigi investissent au Vietnam. Avec environ 8.000 personnes, les Vietnamiens sont la plus grande communauté étrangère dans cette préfecture japonaise.

Photo: VNA

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à une conférence de coopération décentralisée Vietnam-Japon et à la cérémonie de signature d'un protocole d’accord de coopération entre la province vietnamienne de Vinh Phuc et Tochigi. -VNA