Washington (VNA) - Dans le cadre du sommet spécial ASEAN-États-Unis à Washington D.C. des États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu jeudi soir, 12 mai, une rencontre avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président Joe Biden. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Joe Biden ont discuté des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis et des questions régionales et internationales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le président Joe Biden pour ses réalisations au cours des 14 premiers mois de l'administration du président américain.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a qualifié la relation Vietnam-États-Unis de lien spécial. Les deux pays ont surmonté le douloureux passé de la guerre, ont coopéré ensemble et ont promu le partenariat intégral pour se développer de plus en plus substantiellement et efficacement dans tous les domaines.

Le Vietnam souhaite que les États-Unis continuent de soutenir, d'aider et de coopérer avec le Vietnam dans les domaines où les États-Unis ont des atouts et où le Vietnam a des potentiels et des besoins tels que la prévention et le contrôle des maladies, la transformation numérique, la diversification des chaînes d'approvisionnement, la lutte contre le changement climatique, la formation des ressources humaines.

Le président Joe Biden a déclaré qu'il avait personnellement toujours beaucoup d'amour pour le pays et le peuple vietnamien. Le président américain a déclaré que les États-Unis, en tant que pays développé de premier plan, sont désireux de coopérer et d'aider les pays en développement et les pays moins développés dans de nombreux domaines, notamment le développement économique et commercial, la prévention et le contrôle des maladies et la réponse au changement climatique.

Le président Joe Biden a affirmé que les États-Unis feront tous les possibles pour accroître leur soutien au Vietnam et aux autres pays de la région dans la prévention et le contrôle des maladies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a convenu que le changement climatique, les épidémies et autres défis de sécurité non traditionnels sont des problèmes mondiaux, de sorte que les pays ont besoin d'une approche globale pour mettre en valeur le multilatéralisme et la solidarité afin de résoudre conjointement ces problèmes. Le dirigeant vietnamien a souhaité que les États-Unis renforcent la coopération et soutiennent le Vietnam dans le développement d'une économie verte, d'une économie circulaire, la diversification des chaînes d'approvisionnement et la conversion à l'énergie durable.

Concernant sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, le président Joe Biden s'est mis d'accord avec le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques entre les États, le non recours à la force et le règlement pacifique des différends et des conflits sur la base de le droit international et la Charte des Nations Unies sur, la garantie de la liberté de navigation maritime et aérienne conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982).

A cette occasion, le Premier ministre vietnamien a respectueusement transmis les invitations du Secrétaire général du Parti communiste Nguyên Phu Trong et du président Nguyên Xuân Phuc à inviter le président Joe Biden à se rendre au Vietnam en temps opportun. L’invitation a été acceptée avec plaisir. - VNA