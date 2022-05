Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre l'administratrice de l'USAID Samantha Power. Photo: VNA

Washington (VNA) - À l'occasion de sa participation au Sommet spécial ASEAN-États-Unis à Washington, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 13 mai l'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) Samantha Power.

Pham Minh Chinh a hautement apprécié les contributions de l'USAID au bon développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis. Ses activités de soutien ont contribué au règlement des conséquences de la guerre, à la réduction de la pauvreté et à la promotion d'un développement durable et inclusif au Vietnam.

Il a proposé à l'USAID d'accroître son soutien au Vietnam pour surmonter les conséquences de la guerre, en se concentrant sur le traitement de l'agent orange/dioxine à l'aéroport de Bien Hoa et dans d'autres sites pollués, en soutenant les personnes handicapées, les victimes de la guerre, en renforçant le soutien à la recherche des soldats vietnamiens morts au combat et portés disparus, notamment en améliorant la capacité d'analyse ADN des scientifiques vietnamiens.

Le chef du gouvernement vietnamien a également souhaité que l'USAID soutienne le Vietnam dans la santé, l'éducation, la culture, en particulier dans les zones reculées, dans la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité dans le delta du Mékong.

Il a salué l'octroi de 70 millions de dollars de l'USAID accordé à l'Université Fulbright Vietnam pour soutenir le développement et la modernisation des établissements d'enseignement au Vietnam.

Lors de la rencontre, Samantha Power a informé le Premier ministre vietnamien du plan d'expansion et d'amélioration des opérations de l'USAID au Vietnam. Elle a déclaré que dans les temps à venir, l'USAID se concentrera sur le soutien au Vietnam dans la décontamination de la dioxine et le déminage, la protection de l'environnement marin, la réponse au changement climatique et la transition énergétique.

Elle a également présenté un certain nombre d'initiatives mondiales financées par l'USAID visant à réduire les déchets plastiques dans les océans et à développer des infrastructures durables auxquelles le Vietnam peut participer.

A l'issue de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont assisté à l'échange de deux documents de coopération entre l'USAID et le ministère du Plan et de l'Investissement pour améliorer la compétitivité de l'économie et soutenir le développement des capacités locales du Vietnam. La coopération durera jusqu'en 2028, avec un montant total d'aide publique au développement de 100 millions de dollars.

Un projet sur le renforcement de la compétitivité du secteur privé (IPS-C) a également été annoncé. Le projet, d'un montant d'APD de 36,3 millions de dollars durera jusqu'en 2025. -VNA