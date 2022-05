New York, 16 mai (VNA)- Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a eu le 15 mai, une rencontre avec des amis américains à l'occasion de sa participation au sommet spécial ASEAN-États-Unis et visite de travail aux États-Unis et aux Nations Unies.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh rencontre des amis américains. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec McAuliff et des amis américains qui soutiennent les victimes vietnamiennes de l'agent orange, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam apprécie leur soutien pour surmonter les séquelles de la guerre, en particulier les personnes touchées par ce produit chimique toxique.Il leur a demandé de continuer à se mobiliser et à mener des programmes et des travaux spécifiques pour atténuer les conséquences de l'après-guerre, notamment en faisant face aux séquelles de la dioxine, en désamorçant les bombes et en recherchant les restes des martyrs.Pour sa part, McAuliff a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Vietnam en général pour leur volonté de mettre de côté le passé, de se tourner vers l'avenir et de mettre en œuvre des programmes pour surmonter les conséquences de la guerre, notamment l'activité de recherche de prisonniers de guerre et soldats américains disparusLors d'une rencontre avec des amis de gauche américains, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam défendait la politique extrieure d'indépendance, d'autodétermination, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification de ses liens, étant un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable dans le communauté internationale, et est déterminé à construire une économie indépendante et autosuffisante, associée à une intégration internationale profonde, substantielle et efficace.Après 35 ans de Renouveau, le Vietnam a réalisé des réalisations énormes et historiques. Le pays est devenu la quatrième plus grande économie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et est l'une des 20 plus grandes économies commerciales au monde.La vie des habitants s'est régulièrement améliorée et la population montre une grande confiance dans la direction du Parti, de l'Etat et le développement futur du pays, a-t-il souligné.Il a déclaré que ce succès s’explique par la participation de l'ensemble du système politique, de la population, de la communauté internationale, y compris les États-Unis, et directement des amis américains qui aiment et soutiennent le Vietnam.Il a appelé les amis américains à continuer de promouvoir et de contribuer davantage aux relations entre les deux pays, fondées sur le respect de leurs institutions respectives, de l'indépendance et de la souveraineté de l'autre, pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde.Les délégués ont informé Pham Minh Chinh de la situation des partis de gauche aux États-Unis et ont félicité les succès du Vietnam après 35 ans de Renouveau, qui ont inspiré les Américains.Ils ont confirmé qu'ils continuaient à soutenir le Vietnam, en particulier pour atténuer les séquelles de la guerre, notamment en faisant face aux conséquences du produit chimique.A cette occasion, le Premier ministre vietnamien a répondu aux questions des amis américains sur les questions mondiales et les relations bilatérales. Il a dit que le Vietnam respecte l'indépendance et la souveraineté des pays, exprime la solidarité internationale pour la démocratie, la justice et le progrès social pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde.- VNA