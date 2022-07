Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le PDG de la Banque mondiale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 18 juillet à Hanoï Axel van Trotsenburg, Directeur général des opérations de la Banque mondiale (BM), soulignant que le Vietnam considérait toujours la BM comme un bon ami et un partenaire de développement très important.

Il a remercié la BM pour avoir soutenu ces dernières années le Vietnam en matières de ressources, de consultation de politiques macro-politique, avoir contribué activement au développement socio-économique du Vietnam et à sa réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement et pour avoir soutenu le Vietnam dans l’édification de l’e-gouvernement.

Le Premier ministre a remercié la BM d'avoir soutenu le Vietnam pour reporter son remboursement rapide des prêts IDA d’un an supplémentaire de juillet 2020 à juillet 2021 (une valeur de près de 400 millions de dollars) pour aider le gouvernement à disposer de plus de ressources pour le contrôle de l’épidémie et le développement socio-économique. Récemment, le Groupe des six des banques de développement s'est engagé à financer environ 2,2 milliards de dollars au Vietnam, dont 450 millions de dollars en provenance de la BM.

De son côté, le Vietnam s'est engagé à apporter près de 16 millions de dollars en 3 ans (2021-2023) à la plus importante augmentation de capital de la BM (mobilisant 13 milliards de dollars) au service des activités de la banque.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le soutien de la BM pour achever l'élaboration du rapport Vietnam 2035, demandant à la BM de coopérer étroitement et de soutenir dans l'élaboration du rapport Vietnam 2045, en garantissant une portée stratégique appropriée avec des objectifs et des orientations pour 2030 et une vision pour 2045 ; de continuer à soutenir le Vietnam dans le développement des infrastructures stratégiques, la promotion du développement durable et de la croissance verte, la réduction des émissions et la lutte contre le changement climatique, le perfectionnement des politiques afin de construire une économie indépendante et autonome, résilient aux fluctuations externes et s’intégrant profondément dans le monde.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était responsable et participait activement avec la communauté internationale à la réponse au changement climatique. Il a applaudi la BM pour avoir élaboré un rapport national sur le développement et le climat dans 30 pays à travers le monde, dont le Vietnam est le premier pays ciblé. Il a demandé à la BM de soutenir le Vietnam dans l'adaptation au changement climatique avec une approche à deux volets : une adaptation sûre et flexible et une réduction des émissions de carbone et de méthane dans l'agriculture, en se concentrant sur trois domaines : perfectionnement des institutions, des mécanismes et des politiques ; formation pour améliorer la qualité des ressources humaines et évaluation du potentiel de développement de l'énergie éolienne et solaire.

Axel van Trotsenburg a hautement apprécié les solutions et les résultats du gouvernement du Vietnam dans la réalisation simultanée des objectifs difficiles. Le Vietnam a fait mieux que beaucoup d'autres pays pour contrôler l'épidémie de COVID-19, stabiliser la macro-économie, assurer les grands équilibres, maintenir et favoriser la croissance, et rouvrir l'économie. Au cours des dernières années, le Vietnam a également atteint un taux de croissance élevé. La BM a consulté de nombreuses leçons du Vietnam et le Vietnam peut partager ses expériences de développement et de prévention de l’épidémie avec de nombreux autres pays et contribuer à résoudre de nombreux problèmes mondiaux, dont la sécurité alimentaire.

Axel van Trotsenburg a souligné qu'il continuerait d'accompagner le gouvernement du Vietnam dans la prochaine période de développement, notamment dans le secteur financier, l'amélioration de la capacité du système de santé, la réponse aux maladies et l'adaptation au changement climatique.

Il a attendu que les deux parties travailleraient en étroite collaboration pour revoir et mettre à jour le Cadre de partenariat stratégique national pour la 3ème période de 2022 à 2025. La BM est prête à aider le gouvernement vietnamien à élaborer le rapport Vietnam 2045, contribuant ainsi à l'objectif de faire du Vietnam un pays développé et à revenu élevé d'ici 2045.

A propos des questions mondiales et régionales, le responsable de la BM a soutenu et partagé les mêmes points de vue que le Premier ministre sur l'approche globale, appelant à la solidarité, à la coopération internationale et au multilatéralisme, dans un esprit de « sincérité, confiance, efficacité », avec des solutions adaptées aux caractéristiques de chaque pays pour résoudre les problèmes émergents actuels comme les épidémies, le changement climatique, la sécurité non traditionnelle, la sécurité de l'eau, la sécurité alimentaire… -VNA