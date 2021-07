Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 29 juillet à Hanoï l'ambassadeur cubain Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 29 juillet à Hanoï l'ambassadeur cubain Orlando Nicolás Hernández Guillén venu lui rendre une visite de courtoisie..

Lors de la réception, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à l'amitié étroite et confiante avec Cuba. En particulier, ces derniers temps, les ministères et les secteurs des deux pays ont déployé de grands efforts pour surmonter les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 et ont constamment consolidé et développé la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) a officiellement annoncé la décision du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens de faire don de 10.000 tonnes de riz au Parti, à l'État et au peuple cubains. Photo : VNA

Sur la base d'accords de haut niveau entre les deux pays, le Premier ministre a demandé à l'ambassadeur Orlando Nicolás Hernández Guillén de se coordonner avec les ministères et secteurs du Vietnam et de Cuba pour mettre en œuvre efficacement des orientations et des mesures visant à renforcer la solidarité traditionnelle, l'amitié et la coopération intégrale entre les deux pays. Le Premier ministre a mis l'accent sur la coopération et le partage d'expériences en matière d'essais cliniques, d'octroi de licences et d'approvisionnement et de transfert de la technologie cubaine de production de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam, comme l’accord convenu lors d'une conversation téléphonique récente entre deux Premiers ministres.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a officiellement annoncé la décision du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens de faire don de 10.000 tonnes de riz au Parti, à l'État et au peuple cubains ; et de 2 000 tonnes de riz du Comité du Parti, de l’autorité et des habitants de la capitale Hanoï aux habitants de la Havane pour partager en partie les difficultés actuelles de Cuba dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Au nom du Parti, de l'État et du peuple cubains, l'ambassadeur Orlando Nicolás Hernández Guillén a affirmé qu'il ferait de son mieux pour contribuer à consolider et à resserrer davantage l'amitié traditionnelle spéciale, la solidarité fraternelle et l'amitié, la coopération globale et la confiance mutuelle entre le Parti, l’État, gouvernement et peuple des deux pays.

Il travaillera en étroite collaboration avec les agences des deux pays pour promouvoir la coopération dans la production de vaccins au Vietnam, a-t-il conclu.-VNA