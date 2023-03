Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 29 mars à Hanoï l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, venu lui rendre une visite de courtoisie.



Lors de la rencontre, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam souhaitait renforcer sa coopération avec les pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite. Il a proposé que les deux pays se coordonnent plus étroitement pour approfondir leur coopération multiforme et la rendre plus substantielle et efficace.



Selon lui, il est nécessaire de continuer à renforcer la confiance politique, de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, de développer le rôle des mécanismes de coopération bilatérale, d’organiser rapidement la 5e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Arabie saoudite en 2023…



Le chef du gouvernement a également suggéré que les deux parties créent des conditions favorables aux exportations de marchandises de l’une vers le marché de l'autre. Il a proposé à l’Arabie saoudite de créer des conditions propices à l’accès de produits vietnamiens à son marché, de lever complètement l'interdiction d'importer des produits aquatiques vietnamiens imposée à partir de janvier 2018, de soutenir le Vietnam pour développer l'industrie Halal…



Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables aux activités des fonds d'investissement et des sociétés d'Arabie saoudite sur son sol, a affirmé Pham Minh Chinh, proposant que les deux parties signent rapidement un accord d’encouragement et de protection des investissements et renforcent leur coopération dans l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, le tourisme, l’emploi…

L’ambassadeur d’Arabie saoudite a déclaré que son pays s'efforçait de se coordonner avec les agences vietnamiennes pour mettre en œuvre des domaines de coopération spécifiques, dont la promotion de l’échange de délégations de haut niveau.



L'Arabie saoudite est actuellement l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam au Moyen-Orient avec un commerce bilatéral de 2,7 milliards de dollars en 2022, en hausse de 32,4% par rapport à 2021. L'ambassadeur d'Arabie saoudite a déclaré que son pays s'efforçait de se coordonner avec les agences vietnamiennes pour mettre en œuvre des domaines de coopération spécifiques, dont la promotion de l'échange de délégations de haut niveau.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l'ambassadeur d'Arabie saoudite ont par ailleurs apprécié la coopération et le soutien mutuel entre leurs pays lors des forums multilatéraux et régionaux. Le Vietnam est prêt à aider l'Arabie saoudite à renforcer sa coopération avec l'ASEAN. L'Arabie saoudite continue de soutenir les positions de l'ASEAN et du Vietnam sur le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, la garantie de la liberté de survol et de navigation en Mer Orientale, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.-VNA