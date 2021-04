Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion du gouvernement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi matin à Hanoï une réunion pour déployer les travaux du gouvernement dans les temps à venir.

Il s'agit de la première réunion du gouvernement après l'achèvement de l'appareil du personnel lors de la 11e session de la 14e législature de l'Assemblée nationale (AN).

Prenant la parole lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de se mettre d'accord sur certains points de vue pour diriger les activités du gouvernement dans les temps à venir; d'examiner et de donner des avis sur certaines autres questions importantes.

En outre, les membres du gouvernement discuteront du programme d'action du gouvernement pour mettre en oeuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti, des règlements de travail du gouvernement, du décaissement des capitaux d'investissement public, de la prévention, de la lutte contre le COVID-19 et de la vaccination, des travaux au service des élections des députés de la 15e législature de l'AN et des membres aux Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026, de l'organisation de l'examen de fin d'études secondaires 2021, etc. -VNA