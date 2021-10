Londres (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé dimanche 31 octobre à l’aéroport de Prestwick, en Écosse, pour participer à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) et effectuer une visite de travail au Royaume-Uni sur l’invitation de son homologue britannique Boris Johnson.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à son arrivée à l’aéroport de Prestwick, en Écosse, le 31 octobre. Photo : VNA

Le chef du gouvernement, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, est attendu à l’aéroport de Prestwick par les représentants du gouvernement britannique, de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

Durant son séjour du 31 octobre au 3 novembre au Royaume-Uni, dirigeant vietnamien devrait prononcer un discours à la COP26 ; avoir des rencontres bilatérales avec des dirigeants des pays, des organisations internationales, des fonds internationaux, et assister à un événement pour annoncer les initiatives de certains partenaires importants en marge de la COP26.

Sa présence à la COP26 transmet le message d’un Vietnam responsable, proactif, actif et prêt à conjuguer ses efforts avec la communauté internationale pour relever les défis mondiaux du changement climatique. Elle montre également la détermination et les efforts du Vietnam, ainsi que les difficultés et défis auxquels est confronté le pays dans la lutte contre les changements climatiques.

Le Vietnam apporte des contributions actives, proactives et responsables au mécanisme des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait rencontrer les dirigeants britanniques, travailler avec des entreprises, assister à la signature d’un certain nombre de contrats commerciaux, et rencontrer des représentants de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

La visite de travail du chef du gouvernement vietnamien est censée contribuer à renforcer la confiance politique, à approfondir la coopération multiforme, à rendre les les relations bilatérales plus substantielles et plus efficaces.

Le dirigeant vietnamien effectuera par la suite une visite de travail au Royaume-Uni, dans le but de renforcer le partenariat stratégique bilatéral établi en 2010.

Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), représentant 3,1% de la valeur des importations du du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni constitue le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe. Le Vietnam exporte des téléphones, des ordinateurs, des vêtements, des chaussures, des noix de cajou, du poivre et du café vers le Royaume-Uni d’où il importe des produits pharmaceutiques et chimiques, des matières premières pour l’industrie textile et des automobiles.

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé l’Accord de libre-échange (ALE) à Londres le 29 décembre 2020, sur le principe d’hériter de l’ALE entre le Vietnam et l’Union européenne, avec les ajustements nécessaires pour garantir le respect du cadre commercial entre les deux pays.

Les deux parties coopèrent également activement dans divers domaines tels que la sécurité et la défense, la lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales, les questions de démocratie et de droits de l’homme, la coopération pour le développement, l’éducation, la science et la technologie. – VNA