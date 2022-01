Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend hommage au Président Ho Chi Minh dans la zone culturelle commémorative dédiée au grand leader dans le quartier de Lam Son, ville de Thanh Hoa. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) – A l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre 2022 et du 92e anniversaire de la fondation du Parti, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite le 24 janvier à des cadres, policiers et familles méritantes dans la province de Thanh Hoa (Centre).

Le chef du gouvernement a également rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans la zone culturelle commémorative dédiée au grand leader dans le quartier de Lam Son, ville de Thanh Hoa. Il est en outre allé brûler des bâtonnets d’encens à la statue du héros national Le Loi dans la ville de Thanh Hoa.

Lors d’une rencontre avec des policiers de la province, le Premier ministre a déclaré apprécier les réalisations de la Police de Thanh Hoa lors de ces derniers temps. Il l’a encouragée à développer ses acquis pour continuer à assurer la sécurité et l’ordre social. -VNA