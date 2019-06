Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation de son homologue thaïlandais Prayuth Chan-ocha, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut niveau, sont partis le 22 juin pour le 34e Sommet de l’ASEAN en Thaïlande.



La délégation vietnamienne comprend, entre autres, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, le ministre et responsable du bureau gouvernemental Mai Tien Dung, le vice-ministre de la Sécurité publique Bui Van Nam, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh...



Le 34e Sommet de l’ASEAN a lieu les 22 et 23 juin à Bangkok, en Thaïlande.



Dans le cadre de ce Sommet, les dirigeants de l’ASEAN vont discuter de l’édification de la Communauté de l’ASEAN, des relations entre le bloc régional et ses partenaires, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Plusieurs documents importants devront être adoptés, tels qu’une déclaration sur la vision des dirigeants en matière de partenariat pour la durabilité, un document sur la position de l’ASEAN concernant l'Indo-Pacifique, une déclaration de haut niveau sur l’Année culturelle de l’ASEAN en 2019, une déclaration sur la lutte contre les déchets en mer…



Depuis sa fondation le 8 août 1967, l’ASEAN s’est continuellement développée et a contribué à la promotion du dialogue, de la prospérité, ainsi qu’à la coopération pour la paix et la stabilité de l’Asie-Pacifique en général et de l’Asie du Sud-Est en particulier.



Actuellement, l’ASEAN est une entité économique stable et dynamique. Avec plus de 625 millions d’habitants, la Communauté de l’ASEAN est un marché plein de potentiels dans la région Asie-Pacifique.



Depuis son adhésion à l’ASEAN en 1995, le Vietnam a activement participé aux activités de l’ASEAN dans tous les domaines et coopéré étroitement avec les autres pays membres dans l’application des accords communs en matière commerciale, de services et d’investissement.



En qualité de coordinateur de la coopération économique entre l’ASEAN et l’Union européenne, le Vietnam a activement contribué à la promotion des relations bilatérales en matière économique.



En tant que coordinateur des relations ASEAN-Japon, le Vietnam a accéléré la signature du protocole sur l'amendement de l'Accord de partenariat économique intégral entre l’ASEAN et le Japon (AJCEP) en mars 2019, la finalisation et la signature de l’Accord de coopération technique entre l’ASEAN et le Japon en mai 2019.



Le Vietnam a également organisé de nombreuses activités célébrant le 45e anniversaire de l’établissement du partenariat ASEAN-Japon, dont une Journée ASEAN-Japon à Hanoï.



La participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au 34e Sommet de l’ASEAN contribuera à la consolidation de la solidarité régionale, à la valorisation du rôle central de l’ASEAN, à l’approfondissement des relations entre l’ASEAN et ses partenaires, à l’édification d’un environnement favorable au développement durable de chaque pays membre et de toute la région, ainsi qu’à la promotion de l’image du Vietnam. -VNA