Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc quitte la capitale russe, terminant sa visite officielle en Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à la tête d'une haute délégation du gouvernement vietnamien a quitté jeudi soir la capitale russe Moscou, terminant avec succès sa visite officielle en Russie.

Durant son séjour à Moscou, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu un entretien avec son homologue russe Dmitry Medvedev. Les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature de 14 documents de coopération bilatérale dans divers domaines, à savoir l’économie, le commerce, la protection de l’environnement, l’énergie renouvelable, la culture, le tourisme, etc.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son homologue russe Dmitry Medvedev et leurs épouses ont également assisté à la cérémonie d’ouverture de l'Année croisée de l'amitié entre le Vietnam et la Russie.

Le chef du gouvernement vietnamien a eu une entrevue avec le président russe Vladimir Poutine, rencontré le président de la Douma d'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, et la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Ivanovna Matvienko.

Toujours à Moscou, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le vice-Premier ministre russe Maxim Akimov ont fait part et prononcé un discours lors du Forum d'affaires Vietnam – Russie. L’événement a réuni plus de 250 entreprises et investisseurs vietnamiens et russes.

Le dirigeant vietnamien a également rencontré des représentants de l'Association d'amitié Russie-Vietnam et de l'Association d'anciens experts militaires russes ayant aidé le Vietnam pendant la guerre, le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté des Vietnamiens en Russie, avant de recevoir le directeur général de la compagnie Kaspersky Lab.

Dans le cadre de cette visite, Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie d’inauguration de la société par actions T&T en Russie, relevant du groupe T&T Group ; et à la cérémonie marquant le 15e anniversaire de l’ouverture de la ligne aérienne directe Hanoï – Moscou.

A cette occasion, le dirigeant vietnamien est allé fleurir la Tombe du Soldat inconnu à Moscou. Il a rendu hommage à Lénine en son mausolée, et déposé une gerbe de fleurs au mémorial du Président Ho Chi Minh à Moscou.

Avant Moscou, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est arrivé à Saint-Pétersbourg où il a rencontré les dirigeants de la ville, s'est rendu au cimetière mémorial Piskarevskoïe et a visité certains sites historiques bien connus de cette ville.

Après avoir quitté Moscou, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la haute délégation vietnamienne partiront pour Olso pour effectuer une visite officielle en Norvège. –VNA