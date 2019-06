Hanoi, 27 juin (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, accompagnés de son épouse et d’une délégation de haut rang du Vietnam, a quitté jeudi matin, 27 juin, Hanoï, pour Osaka, au Japon, où il assistera au sommet du G20 et effectuera une visite officielle jusqu’au 1er juillet, sur invitation du Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse. Photo : VNA

Le Premier ministre est accompagné de Mai Tiên Dung, ministre, président du bureau du gouvernement, de Nguyên Chi Dung, ministre du Plan et de l’Investissement, de Dinh Tiên Dung, ministre des Finances, de Trân Tuân Anh, ministre de l’Industrie et du Commerce, de Trân Hông Ha, ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, de Nguyên Manh Hung, ministre de l'Information et de la Communication, et de Mme Nguyên Thi Kim Tiên et entre autres.

Le Sommet du G20 aura lieu les 28 et 29 juin à Osaka, au Japon. Le sommet comprendra quatre séances, lesquelles se concentreront sur l’économie mondiale, le commerce et l’investissement ; l’innovation et l’économie numérique ; le développement durable, l’emploi, la femme et la santé ; l’environnement, l’énergie et le changement climatique.

La participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à ce sommet vise à affirmer la politique extérieure fixée par le XIIe Congrès national du Parti, en participant activement et en valorisant son rôle lors des mécanismes multilatéraux, ce pour contribuer à continuer de promouvoir le rôle, d’améliorer la qualité et l'efficacité du travail extérieur multilatéral, à faire la promotion de l'image du Vietnam qui se développe dynamiquement, et est un partenaire fiable et responsable de la communauté internationale.

Fondé en 1999, le G20 comprend les 7 pays industrialisés (G7) (États-Unis, Allemagne, Japon, France, Royaume-Uni, Italie, Canada), l'Union européenne (UE), la République de Corée, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la Russie, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud et la Turquie. Le G20 représente les deux tiers de la population mondiale, 90% du PIB mondial et 80% du commerce international.

Le G20 a organisé 13 sommets pour discuter des problèmes majeurs de l’économie mondiale, adopter de nombreux documents et accords importants sur la lutte contre la crise financière mondiale afin de stimuler la croissance, le commerce, l’investissement, l’innovation, la résilience au changement climatique, la prévention des épidémies, etc.

Le Vietnam est l’un des huit invités spéciaux du Japon lors de ce 14e sommet des pays industrialisés et émergents. En 2010, lorsqu’il était président de l’ASEAN, il a été invité pour la première fois à un sommet du G20.

Le Premier ministre vietnamien profitera de cette occasion pour proposer des solutions destinées à résoudre des questions communes de l’économie mondiale.

Le Vietnam et le Japon ont commémoré en 2018 le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Jamais les relations entre le Vietnam et le Japon n’ont été aussi bonnes.

La visite au Japon du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc montre que le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique vaste et profond avec le Japon, en mettant l'accent sur les possibilités de coopération entre les deux nations, ce visant à développer les relations bilatérales de manière complète et substantielle. -VNA